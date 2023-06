Phisikk du role – Berlusconi | i media e il senso della misura…

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’umana pietas innanzitutto. È un sentimento universale, che si addice agli esseri viventi dotati di intelligenza, di parola e di anima. È anche una cifra che connota le civiltà e che viene da molto lontano: basterebbe una lettura dei poemi omerici per capirne ilsoprattutto quando si rivolge ai nemici morti in battaglia. Il punto, però, è un altro e riguarda una sola domanda: qual è la misura giustapietas per evitare che diventi esercizio di corriva agiografia? Perché dal ricordo dovuto a chi, bon gre’ mal gre’, ha impregnato di sé un trentennio di storia politica italiana, al celebrazionismo stile nord coreano, è solo un passo se manca ilmisura. In questo quadro appare davvero straniante l’impeto dell’onoranza funebre che ha circonfuso la scomparsa di Silvio, ...