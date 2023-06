Perchè un partito dei liberaldemocratici non è più un lusso | ma una necessità

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Le difficoltà della prospettiva del Terzo Polo non sono legate soltanto alle diverse personalità dei due leader, ma alla contraddizione di presentarsi come la novità liberale in un sistema politico in cui rimangono vecchi vizi e anomalie della seconda Repubblica. Per questo, va riconosciuto che unliberaldemocratico è necessario. Non si spiegherebbe diversamente il fatto che, dopo il clamoroso insuccesso della “fusione” tra Azione e Italia Viva, ancora i sondaggi indichino questa preferenza degli elettori. Non è solo un segnale per Matteo Renzi e Carlo Calenda (che sembrano averlo colto, peraltro), ma è una insistenza che ha un significato. Senza entrare in questioni terminologiche, si può ben dire che lo spartiacque del 1993/1994 separa un sistema basato sui partiti di derivazione costituzionale rispetto a un nuovo quadro, basato su gruppi privi di struttura e ...