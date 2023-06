Perché Sinner non può guadagnare posizioni nel ranking ATP a ‘s-Hertogenhosch Ma nella Race…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Jannikha ripreso nel suo incedere dopo la delusione del Roland Garros. L’uscita di scena al secondo turno, per mano del tedesco Daniel Altmaier, ha cambiato la programmazione dell’altoatesino per la stagione sull’erba e per questo, attraverso una wild card, Jannik ha preso parte all’ATP250 di ‘s-Hertogenbosch. Sull’erba dei Paesi Bassi, quest’oggi,ha fatto il proprio esordio contro il kazako Alexander Bublik e il successo è stato netto, sullo score di 6-4 6-2. Una partita gestita in maniera autorevole dal ragazzo di San Candido, desideroso di far bene in questo evento, importante per prepararsi al torneo di Wimbledon, in programma dal 3 al 16 luglio. Jannik, dunque, ha raggiunto i quarti di finale e questo riscontro che riflessi avrà nelATP eRace to Turin?prima ...