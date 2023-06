Perché Sei Sorelle oggi | 14 giugno 2023 | non va in onda | il motivo e quando torna

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 giugno 2023)Sei, mercoledì 14, non va insu Rai 1 come da programma? La soap opera del pomeriggio di Rai 1 è stata rinviata per lasciare spazio allo Speciale Tg1 che seguirà i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in programma alle ore 15 dinel Duomo di Milano. All’evento prenderanno parte diverse cariche istituzionali, in primis il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, personaggi del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria.MaSeisu Rai 1? La puntata saltata, come quelle saltate nei giorni scorsi, salvo cambi di programma, sarà recuperata nei prossimi giorni, a partire già domani, ...