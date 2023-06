Perché Oggi è un altro giorno mercoledì 14 giugno 2023 non va in onda? Data prossima puntata

(Di mercoledì 14 giugno 2023)14, Rai 1 non trasmetterà il consueto appuntamento conè un, per lasciare spazio allo speciale del Tg 1 sui funerali di Stato a Silvio Berlusconi. Un rito che verrà celebrato a partire dalle 15 nel Duomo di Milano che ha aperto le porte già alle 13 e 40. Saranno presenti anche le più alte cariche istituzionali: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Giorgia Meloni. Tanti i sindaci di Forza Italia che hanno annunciato la loro presenza e anche alcuni esponenti di opposizione, tra i quali Elly Schlein, Matteo Renzi e carlo Calenda, ma anche gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Mario Monti. L’appuntamento con il programma di Serena Bortone rimandato di unPer quanto riguarda l’appuntamento ...

