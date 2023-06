Perché è importante valorizzare la cultura della donazione del sangue

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il plasma è una materia prima preziosissima che, al pari dell’ acqua potabile, delle fonti di energia, dei metalli rari, è una risorsa considerata strategica per il prossimo decennio. Ma il tema plasma è un tema complesso, che contiene risvolti importanti per la comunità ed ha implicazioni etiche e geopolitiche, spesso ahimè non supportate da un’informazione adeguata. Secondo i dati Oms, su 171 Paesi solo 56 producono medicinali derivati dal plasma. Il plasma sanguigno è la parte non cellulare delche è composto per circa il 90 percento da acqua e per il dieci percento da sostanze disciolte in esso, come le proteine che hanno funzioni insostituibili in altro modo. Una risorsa che è soltanto biologica e non si può riprodurre artificialmente in laboratorio. Eccola raccolta di plasma dev’essere considerata fondamentale al pari ...