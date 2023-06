Per ridurre lo smog si andrà più lenti in autostrada

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) AGI. - A partire da oggi, per la prima volta in Italia, si potràla velocità su autostrade e strade extraurbane principali per motivazioni ambientali, ovvero perlo. È uno degli effetti del decreto legge numero 69, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, decreto denominato "salva-infrazioni" perché pensato per aiutare la chiusura delle procedure di infrazione e dei casi di pre-infrazione pendenti sull'Italia. Una di queste procedure (la numero 2014/2147) riguarda il superamento dei valori limite di pm10 ed, in assenza di un intervento normativo del governo, avrebbe esposto il nostro Paese al rischio di un nuovo deferimento davanti alla Corte di Giustizia europea e al pagamento di sanzioni pecuniarie. La decisione spetta a Regioni e Province autonome Ecco perché, per evitarlo, si prevede che "nei casi in cui ...