Pentathlon moderno | Europei junior | Micheli-Gioia argento in staffetta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il primo giorno di gare verrà ricordato per la nostra Nazionale giovanile che ad Istanbul nei Campionatidiha trovato la prima medaglia d’. Il merito va attribuito a Giorgio(Fiamme Oro) e Luca(Cinque PerTutti) che hanno portato a casa una medaglia d’nellamaschile, gara che ha aperto la rassegna continentale. Il duo azzurro è stata fino alla fine a contatto con la medaglia d’oro conquistata dalla Repubblica Ceca grazie a Jan Toman e Matej Lukes (1468). Per l’Italia punteggio totale di 1445 punti. Bronzo, invece, per coppia della Germania formata da Moriz Klinkert e Tim Led (1423). SportFace.

Le gare diinizieranno per la nostra Nazionale giorno 25 giugno con le qualifiche femminili. Il 29 giugno saranno assegnate le prime medaglie con le staffette miste, mentre sabato 1° ...... atletica leggera, arrampicata, badminton, beach soccer, break dance, canoa, ciclismo, judo, karate, kickboxing, muay thay, nuoto artistico, padel,, pugilato, rugby a 7, scherma, ...(8 totali, 4 donne " 4 uomini): Alessandra Frezza, Elena Micheli, Alice Sotero, Francesca Tognetti, Matteo Cicinelli, Giorgio Malan, Roberto Micheli, Gianluca Micozzi. PUGILATO (13 ...

Al via a Istanbul i Campionati Europei Junior di Pentathlon Moderno ... SportAsti

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo il quarto posto della formidabile Alice Sotero in World Cup, la giovanissima astigiana festeggia il podio nella gara lituana ...