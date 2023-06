Pedullà ironizza | «Barella 50 milioni | per un polpaccio o uno stinco»

(Di mercoledì 14 giugno 2023)sulla presunta cifra presentata dal Newcastle all’Inter per. Il centrocampista nerazzurro vale ovviamente molto di più che di 50di sterline RIDICOLA ? Nicolòha chiuso una fantastica stagione con l’Inter, adesso si trova in Nazionale e giocherà dal primo minuto la semifinale di Nations League contro la Spagna. Intanto, dall’Inghilterra parlano di offerta del Newcastle da 50di euro. Su Twitter, Alfredohato sulla cifra: «Parliamo in generale, senza smentire colleghi corretti: per 50di sterline potrebbero acquistare forse une unodi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...

...ed Empoli interessate al difensore e a cui oggi s'è aggiunta la notizia fornita da Alfredo,... "Praticamente ha più richieste Rugani che De Ligt ",Vittorio. "Qualche anno fa lo ...... come sintetizza sul proprio sito ufficiale il giornalista Alfredo: " De Ketelaere vuole ...WR. "Se mai arrivasse al Milan, spero che De Ketelare non sia come quei film il cui ...La Juve, però, non rimane con le mani in mano: secondo l'esperto di mercato Alfredosi sono ... e poi si svegliano sudati",Ale. "Ora diranno che questi contatti con Gabriel sono fake, ...