Capitale non ufficialeregione vinicolaChampagne, Reims ospita le maison Ruinart, ... fermandosi presso il lussuoso Domaine des Saules a Vendières per unacaffè. La stessa sera, i ......unae lasciar così respirare anche la Bce che si è messa ad inseguire i tassi Usa con rialzi vorticosi, forse troppo accelerati stando anche all'opinione espressa dal GovernatoreBanca d'...Un luogo silenzioso e suggestivo, dove viene sistemato il romantico tavolino in ferro battuto per unacon i piedi accarezzati dalla fresca acquacorrente. Aperincollina conduce invece ...

Pausa della Fed, ma la stretta non si ferma Il Sole 24 ORE

A fronte di rialzi dei tassi molto rapidi, le condizioni finanziarie sono ancora espansive: i mercati hanno sottovalutato la determinazione dei banchieri centrali ...E’ l’anno dei grandi ospiti e delle sorprese. Dopo i premi Oscar Giuseppe Tornatore e Dante Ferretti, Carlo Verdone per i suoi 40 anni di Borotalco, a Pesaro arriva Walter Veltroni che dopodomani, ven ...