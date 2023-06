Il 15 giugno sarà invece la voltaBce. Così sono in rialzo il FTSE MIB di Milano, la migliore ... Ci aspettiamo che quella di giugno sia unada falco, seguita da un rialzo a luglio", spiega ...Unache produce prima un attacco murato di Sylla e poi un 3 - 0 di parziale firmato da ... Domani sarà tosta, la Repubblica Dominicana è una squadra difficile da affrontare per vialoro ...Sempre sulla costa est di San Domino, Cala Matana (o CalaDuchessa) è stata resa celebre dall'... A Cala dello Spido sostano spesso le imbarcazioni private, che si concedono un po' diin ...

Pausa della Fed, ma la stretta non si ferma Il Sole 24 ORE

Le Borse europee proseguono in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street. Gli investitori guardano alla riunione della Fed in serata ed in prospettiva delle altre banche centrali tra cui la Bce. (ANSA ...Riprendono, dopo una breve pausa, venerdì 16 giugno alle 15:00 ... al fine di predire il decorso della malattia.