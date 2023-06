(Di mercoledì 14 giugno 2023) I finestrini di duemobili e di unsono andati in frantumi perchéti da alcuni pallini di piombo sparati da un. Una persona è rimasta ferita in modo lieve . E’ accaduto sull'A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, sul tratto che attraversa il territorio comunale di, in provincia di Salerno. L’mobilista rimasto lievementeè stato medicato presso...

... anche per la presenza - sono i racconti - di un occupante di cui i piccini hanno. L'ipotesi ...usato da ipotetici rapitori per portare via Kata senza uscire dal cancello principale che dà...possibilità di una sfiducia al presidente del Consiglio, Leone è ancora più severo: ' Si ... Il solito Salera, fa la voce grossa ma ha'. La replica della maggioranza, però, non si fa ...... la sua scrittura non indugiavacopia dell'esistente, ma richiedeva uno sforzo consapevole e ...da sé stessi e lanciarsi oltre lo steccato dei nostri limiti e della cultura attuale dellae ...

Paura sulla A2 a Sala Consilina, colpi di fucile contro due auto e un camion: un ferito Gazzetta del Sud

Firenze, 14 giugno 2023 – Il procuratore aggiunto Luca Tescaroli, coordinatore della Dda di Firenze che lavora al caso di Kata con i pm Christine Von Borries e Giuseppe Ledda ritiene che dietro la sco ...A processo per maltrattamenti in famiglia un afgano di 33 anni. La moglie ha testimoniato in tribunale due anni di sofferenze. «Solo in Italia ho capito che non è normale prendere le botte» ...