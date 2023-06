Paura in stazione | auto sfonda le vetrate e finisce sui binari

... "è abbastanza per soddisfare le esigenze della", riferisce mentre attende che Rafael ... sembra puntare sulla motivazione dei combattenti, sul sostegno della popolazione, e la crescente......foto al felino che sembrava perfettamente a suo agio e che si prestava agli scatti senza. La ... ha fermato il treno, ha catturato il gatto e lo ha fatto scendere alla prima. La 'cacciata'...Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della locale, i carabinieri di Mercato San Severino e la polizia locale che hanno chiuso la strada per i rilievi del caso. Sul posto anche ...

Paura in stazione a Fabriano: un'automobile piomba tra i passeggeri ... Settenews

FABRIANO - Panico alla stazione di Fabriano, dove un'auto impazzita ha sfondato le vetrate ed è finita sui binari. Nel video il momento da brividi in cui l'auto è piombata nella sala d'aspetto ...FABRIANO - Poteva essere una tragedia se quell’auto impazzita fosse piombata in stazione nell’ora di punta. In un attimo è successo di tutto. Un forte boato, ...