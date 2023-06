Paura a Ferrara | 30enne aggredisce il padre con katana e coltello | polizia e parenti evitano il peggio

(Di mercoledì 14 giugno 2023)ilbrandendo. L’ultimo episodio di brutale violenza domestica arriva da, dove una lite trae figlio ha rischiato di degenerare in tragedia. Il– che, riferisce il sito Estense.com, sarebbe affetto da problemi psichici – ha assalito il genitore e poi, dopo aver infierito su di lui, si è chiuso nella sua camera. Lì lo hanno trovato gli agenti di– due equipaggi delle volanti della questura cittadina – intervenuti a seguito della segnalazione arrivata in commissariato.ila colpi diArrivati sul posto, gli uomini delle forze dell’ordine hanno trovato l’aggressore che si era rinchiuso nella ...

Dopo ore di trattative, l'uomo si è arreso. Portato a Cona per accertamenti. All'arrivo dei militari ha fatto partire una fiammata. Cause del gesto al vaglio ...