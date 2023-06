Paulo Sousa al Napoli? L’allenatore della Salernitana si sbilancia sul futuro

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 giugno 2023)è stato protagonista del rendimento sorprendenteed è finito in cima alla lista dei desideri per la panchina del. Il presidente De Laurentiis continua la ricerca al sostituto di Luciano Spalletti e sono tanti i nomi valuti per la prossima stagione. E’ andato in scena un incontro con il tecnico portoghese ma l’ex Fiorentina non è il nome in pole. La conferma è arrivata dal diretto interessato. “Per ora la mia idea è quella di restare. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo la tipologia di giocatori che ci servono per rafforzare la squadra e non vedo ragioni per cambiare il piano che stiamo costruendo”, le parole in una lunga intervista al sito del giornale lusitano ‘Sol Sapo’. Foto di Massimo Pica / Ansa “Sapete che per ...