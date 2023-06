Party di Cuccioli | il programma Arcaplanet per supportare le pet-family

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Previste due giornate dedicate ai più piccoli e ai loro pet oltre ad un anno di offerte imperdibili per prendersi cura del proprio cucciolo MILANO –, leader del Pet Care con oltre due milioni di clienti fidelizzati, sceglie di accompagnare tutte le Pet-che hanno da poco accolto un nuovo cucciolo con “Storie di” ilpensato per guidare le famiglie e i pet nel loro primo anno insieme, e li celebra con due giornate dedicate aldei. L’arrivo di un piccolo pet stravolge la vita di chi lo accoglie, in un susseguirsi di emozioni, di gioia e felicità, soprattutto per i più piccoli. Per questoorganizza, per il mese di giugno, due giornate a tema interamente dedicate alla communityed ...

... dove proprio in questi giorni l'orsa Amarena porta a passeggio i suoi due. Primi sul ... Per tutti al traguardo l'accoglienza del caloroso pubblico e il Pastafinale. Marathon degli ......", per rivivere, tra magiche coreografie ed effetti speciali, le avventure di Winx Club in compagnia delle sei fate e del principe Sky. Domenica 4 giugno, dalle 11,30, ci saranno i Mini... come diventa buio inizia il pre -e a quel punto diventerà difficile restare seduti se a ... Soprattutto iche verrebbe voglia di portarsi a casa. Un'idea originale per trascorrere ...

Party dei Cuccioli: un evento esclusivo nel Pet store di Milano in Via Certosa, 36 MilanoToday.it

Previste due giornate dedicate ai più piccoli e ai loro pet oltre ad un anno di offerte imperdibili per prendersi cura del proprio cucciolo MILANO - ...L’arrivo di un cucciolo o di un gattino è un momento speciale e significativo per ogni membro della famiglia, soprattutto per i più piccoli: per questo, Arcaplanet ha organizzato un evento unico dedic ...