Papa Francesco "dimesso dal Gemelli nei prossimi giorni"

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Città del Vaticano, 14 giu. - (Adnkronos) -"ha riposato bene durante la notte. Lo staff medico riferisce che il decorso clinico sta procedendo regolarmente, senza complicanze, e pertanto sta programmando la dimissione per i". Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni aggiornando sulla salute del Santo Padre ricoverato alda mercoledì scorso. "Durante la mattinata il Santo Padre si è dedicato all'attività lavorativa. Prima di pranzo si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l'Eucarestia", spiega Bruni.

Il portavoce Vaticano: "Il decorso clinico sta procedendo regolarmente, senza complicanze""ha riposato bene durante la notte. Lo staff medico riferisce che il decorso clinico sta procedendo regolarmente, senza complicanze, e pertanto sta programmando la dimissione per i ...- - > ANSA . Ilpotrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Lo fanno sapere, come riferisce il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, i medici che lo hanno in cura al Gemelli. Come sempre, ...Se, come ricordaquesta non è "soltanto un'epoca di cambiamenti, ma un vero e proprio cambiamento epocale", allora la scoperta di questa essenza femminile e amante è un fondamentale ...

Papa Francesco, la mail del cardinale: “Si sta riprendendo, tornerà presto in Vaticano” Il Fatto Quotidiano

Papa Francesco "ha riposato bene durante la notte". Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che aggiunge: "Lo staff medico riferisce che il decorso clinico sta procedendo r ...Dal 2011 le buone notizie sono merce rara per la Siria. Devastata da oltre un decennio di guerra, assediata dalla povertà e dalla pandemia, il 6 febbraio è arrivata un ulteriore tormento, quando un te ...