Papa all’Onu “Momento cruciale per l’umanità | dire no alla guerra”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo attraversando unper, nel quale la pace sembra soccombere davanti. I conflitti aumentano e la stabilità è messa sempre più a rischio. Stiamo vivendo una terzamondiale a pezzi che, più passa il tempo, più pare espandersi. Il Consiglio, che ha come mandato quello di vigilare sulla sicurezza e sulla pace nel mondo, agli occhi dei popoli pare a volte impotente e paralizzato. Ma il vostro lavoro, apprezzato dSanta Sede, è essenziale per promuovere la pace e proprio per questo vorrei invitarvi, in modo accorato, ad affrontare i problemi comuni prendendo le distanze da ideologie e particolarismi, da visioni e interessi di parte, e coltivando un unico intento: adoperarvi per il bene ...