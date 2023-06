Paolo Del Debbio | le parole su Barbara D’Urso fanno discutere | cosa ha detto

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Personaggi Tv.Del. Durante la diretta dello speciale del TG5 dedicato alla morte di Silvio Berlusconi, il conduttoreDelsi è lasciato andare alcunesuche hanno lasciato di stucco i telespettatori. Anche la conduttrice in diretta sembrava molto sorpresa. (Continua…) Leggi anche:Del, news e curiosità: il suo straordinario dimagrimento, biografia e vita privata Leggi anche: “Mi disse che per me sarebbe stato come…”. Alfonso Signorini “spaccacuore” su Berlusconi Lo speciale del TG5 dedicato alla morte di Berlusconi In questi giorni, i palinsesti televisivi di Mediaset sono stati stravolti a causa della morte di ...