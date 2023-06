Paolo Del Debbio | le parole su Barbara D’Urso fanno discutere | cosa ha detto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Personaggi Tv.Del. Durante la diretta dello speciale del TG5 dedicato alla morte di Silvio Berlusconi, il conduttoreDelsi è lasciato andare alcunesuche hanno lasciato di stucco i telespettatori. Anche la conduttrice in diretta sembrava molto sorpresa. (Continua…) Leggi anche:Del, news e curiosità: il suo straordinario dimagrimento, biografia e vita privata Leggi anche: “Mi disse che per me sarebbe stato come…”. Alfonso Signorini “spaccacuore” su Berlusconi Lo speciale del TG5 dedicato alla morte di Berlusconi In questi giorni, i palinsesti televisivi di Mediaset sono stati stravolti a causa della morte di ...

Inoltre auspico fortemente un impegno ancor più direttofratelloBerlusconi . Che idea si è fatto della polemica sui funerali di Stato e il lutto nazionale . Mi chiedo, seriamente, chi ...In lacrime i figli, a piedi dietro la barapadre, il fratelloe la compagna Marta Fascina. La bara in mogano di Berlusconi è coperta da rose bianche e rosse. Una volta arrivati nella ...... dal 17 al 19, il processo per il crolloponte Morandi si trasferirà a Roma su decisionepresidentecollegioLepri per poter sentire come testimone l'ingegnere Francesco Pisani, ...

Morte Berlusconi al TG5, Paolo Del Debbio a Barbara D'Urso: Ora puoi piangere, gelo in studio Fanpage.it

L'arrivo del feretro di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano per i funerali di stato, è stato salutato con cori e applausi da parte di una folla gremita, radunata nella ...FERRARA - I lavori di riqualificazione del varco nelle mura di Ferrara, tra corso Isonzo e via Rampari San Paolo, hanno portato in luce le fondazioni delle antiche mura meridionali della città, ...