Paola Ferrari | in teoria è sposata | ma a Ibiza sta con un altro | ecco il nuovo amore misterioso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 giugno 2023)si lascia andare a tenere effusioni con un uomo. Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato la coppia, in compagnia di amici, in atteggiamenti inequivocabili. Una relazione che sembra durare da diversi mesi, anche se la giornalista èda 25 anni con Marco De Benedetti, dal quale non ha mai annunciato la separazione. L’uomoche è al suo fianco la abbraccia e le bacia teneramente la fronte: un atteggiamento inequivocabile che dimostra profondo affetto e complicità tra i due. Lei sorride e lo guarda con occhi piene d’, mentre camminano stretti l’uno all’. Insieme alla coppia c’è anche Alba Parietti, grande amica della giornalista e anche lei felicemente fidanzata: segno che il loro ...