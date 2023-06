Pantaloni cropped | ecco il capo più versatile dell’estate e non solo!

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 14 giugno 2023) I, conosciuti anche comealla caviglia otagliati, compaiono tra i capi dii abbigliamento che negli ultimi anni hanno guadagnato sempre più popolarità nel settore della moda, cavalcando i trend più attuali. Questi, caratterizzati da una lunghezza che giunge al di sopra della caviglia, si distinguono in virtù di uno stileche può essere adattato a diverse occasioni e contesti. In questo articolo scopriremo dunque la storia dei, i vari modelli disponibili e come abbinarli per ottenere un look ricercato e all’avanguardia, senza però rinunciare al comfort e alla praticità. Cosa sono i? I...