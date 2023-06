Pandoro Ferragni | la beneficenza non è chiara | l’Antitrust indaga per “pratica commerciale scorretta”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) “Sentiti libera”, recitava la maglietta indossata daal Festival di Sanremo: anche sulgriffato l’influencer milanese si è sentita “parecchio libera”. Almeno secondo quanto paventato dalche ha avviato un’indagine. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti avviato un’istruttoria nei confronti della Balocco S.p.A. Industria Dolciaria per presuntain relazione all’iniziativae Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino” promossa tra novembre e dicembre 2022. LEGGI ANCHE Vietato criticare: bannata dai social la ragazzina che aveva ...

Al centro della vicenda la vendita deigriffato da Chiara. Secondo l'Autorità infatti i consumatori potrebbero essere stati tratti in inganno e pensare che acquistando il prodotto si ...Come riportato dall' Ansa , l' Antitrust ha deciso di indagare sulla vicenda della collaborazione tra Chiarae Balocco : ilsponsorizzato dall'influencer e con il caratteristico marchio di Chiaraveniva venduto con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'ospedale Regina Margherita di ...'Balocco presenta ilChiaraper sostenere l'ospedale Regina Margherita. La delicatezza delBalocco si unisce all'estro creativo di Chiara. Balocco e Chiara...

Antitrust, istruttoria sul pandoro Balocco griffato Ferragni: "Pratica commerciale scorretta" la Repubblica

La vicenda della collaborazione tra Chiara Ferragni e Balocco è finita sotto indagine dall'Antitrust: ecco cosa sta succedendo.I consumatori, infatti, potevano essere indotti a credere che acquistando il pandoro "griffato" Ferragni contribuissero alla donazione per l’acquisto di un nuovo macchinario mentre la Balocco aveva ...