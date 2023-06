Pandori Balocco ' griffati' Ferragni | Antitrust avvia istruttoria

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hato un'nei confronti dellaS.p. A. Industria Dolciaria per presunta pratica commerciale scorretta in relazione all'...

Ferragni e Balocco insieme per l'ospedale Regina Margherita di Torino" promossa tra novembre e dicembre 2022. In quel periodo, spiega in una nota l'Antitrust, la società ha messo in vendita

Istruttoria Antitrust su pandori Balocco di Chiara Ferragni Agenzia ANSA

Secondo l'Autorità Garante, il modo in cui veniva presentata l'iniziativa benefica poteva indurre in errore i consumatori: l'azienda aveva infatti già disposto una donazione in cifra fissa indipendente dalle vendite. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Balocco, in riferimento al pandoro griffato Chiara Ferragni