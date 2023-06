Panchina Napoli | Cannavaro | “Occhi aperti | ADL tirerà fuori un nome mai uscito prima”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Paolosi è soffermato sulla scelta del nuovo allenatore che sostituirà Luciano Spalletti sulladel. Paolo, ex difensore e capitano del, è intervenuto all’inaugurazione a Torre del Greco del programma estivo delle iniziative di solidarietà della Fondazione-Ferrara, progetto benefico denominato “1° Tour Bike per la Fondazione-Ferrara”., durante il suo intervento ai media presenti, non ha esitato a soffermarsi anche sullo Scudetto vinto dal, sul nuovo allenatore e su quelle che saranno possibili operazioni di mercato con diverse partenze. “Scudetto anche un po’ mio quello del? “E’ lo scudetto di chi l’ha vinto, dal tecnico alla squadra ...

Notiziecalcio . Prosegue il casting di Aurelio De Laurentiis per trovare il sostituto di Luciano Spalletti sulladel. Il nome caldo in queste ore è quello di Christophe Galtier , che sta trattando la risoluzione del contratto che lo lega al PSG per un'altra stagione. L'ex Lille, sottolineano i ...Commenta per primo Ancora un sorpasso per i bookmaker nella corsa alladel. Dopo Paulo Sousa , accostato al club partenopeo nei giorni scorsi, in pole si è portato Christophe Galtier . L'attuale tecnico del PSG è vicno alla risoluzione con il club ...Sfumate le piste che portavano a Luis Enrique e Antonio Conte, i nomi più caldi per ladelal momento sarebbero quelli di Christophe Galtier - ex Psg - e proprio di Paulo Sousa. Lo ...

Chi siederà sulla panchina dei campioni d'Italia nella prossima stagione Ad oggi non è facile dirlo, ma i bookmakers è Galtier il tecnico in pole position.Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, aumenta il risentimento di De Laurentiis nei confronti di Luciano Spalletti.