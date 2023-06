... altrimenti ci si perde "nella retorica su chi è in ritardo o chi no, sulle". Andiamo al ... Peccato per "le difficoltà di Germania e", perché se si ferma Berlino "non è mai una buona ...... il primo del trittico europeo che " insieme alle tappe in Germania e" precederà la pausa ... Ma come arrivano piloti e team all'appuntamento del GP Italia Ecco ledi questo primo ......prossime settimane dato che il GP Italia è seguito immediatamente dal GP Germania e dal GP, ... Ma come arrivano piloti e team all'appuntamento del GP Italia Ecco ledi questo primo ...

Pagelle Olanda-Croazia: i voti ai protagonisti del match Calcio News 24

La Croazia va sotto con l'Olanda, rimonta e viene raggiunta sul 2-2 al 96': poi ai supplementari Petkovic e Modric staccano il pass per la finale.