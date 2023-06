Ostia Antica Festival 2023 | in scena Lopez-Solenghi | Tony Hadley | Rkomi e Drusilla Foer

(Di mercoledì 14 giugno 2023): inMassimoe Tullio, Max Giusti, Michele Zarrillo,, Gio Evan, Andrea Perroni e molti altri artisti dellaitaliana ed internazionale Il 21 giugno si apre l’ottava edizione della rassegna– Il Mito e il Sogno, organizzata del consorzio di imprese Antico Teatro Romano in collaborazione con il Parco Archeologico di. Annunciati grandi artisti dellaitaliana e internazionale che animeranno il palcoscenico del Teatro Romano con spettacoli di ...

Chorus inside international - Federcori in collaborazione con il Teatro direalizza il 29 Giugno 2023, alle ore 20:30, l'omaggio al compianto Ennio Morricone nell'imponente Teatro Romano di. Duecento coristi provenienti da 20 cori della regione, ......Lazio una tromba marina è stata infatti avvistata - e fotografata - al largo del mare di. ... con rallentamenti per allagamento tra Malagrotta e la via Aurelia. Stesso copione sull'...Parco archeologico dipartecipa alle Giornate Europee dell'Archeologia 2023 con un programma di eventi gratuiti, nella giornata di venerdì 16 giugno. L'agenda prevede, alle 10, nell'Area archeologica di...

Ostia Antica con il primo ‘Street Food Village’ si trasforma nella capitale del cibo da strada. Saranno dieci i truck che dal 22 al 25 giugno nell’area del parcheggio del ...al Teatro Romano del Parco Archeologico. Il 21 giugno si apre l’ottava edizione della rassegna Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno, organizzata del consorzio di imprese Antico Teatro Romano in ...