Oroscopo Paolo Fox Giovedì 15 Giugno 2023 | Scorpione nervoso

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’diFox per oggi,15Ariete State vivendo una settimana faticosa, cercate di circondarvi di persone piacevoli. Ultimamente avete avuto molte discussioni e siete stati impazienti e nervosi. In questa fase potete rimettervi in gioco. In amore è meglio non prendere tutto sul serio. Toro La grinta non vi manca. I pianeti vi danno una mano ad uscire dai problemi di vecchia data. In ambito sentimentale le tensioni non vanno portate avanti ad oltranza. Se ci sono stati dei problemi negli ultimi giorni, a breve potrete recuperare. Gemelli Mercurio nel segno porta alcune novità riguardo accordi e patti. Evitate di dire cose sbagliate alle persone di cui vi fidate poco. La giornata di domani andrebbe sfruttata per recuperare un po’ di forma fisica. In amore la serata sarà più ...