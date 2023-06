Oriana Marzoli una super naufraga all’Isola dei Famosi Spagna | accende il fuoco!!! Il VIDEO

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 14 giugno 2023)si trova in Hondurasdei, si trova come “Fantasma del Passato”. La venezuelana ha dovuto affrontare alcune prove prima di potersi tuffare, una di questere un fuoco da solaè approdata in Honduras per il suo terzo tentativo come “fantasma del passato” a L’Isola dei. Infatti non è la prima volta che affronta questo reality, avendo rinunciato nelle due precedenti occasioni: la prima dopo soli quattro giorni e la seconda dopo dodici ore. Questa volta, però, sembra determinata a saldare il suo conto in sospeso e dimostrare di poter sopravvivere sull’isola, anche se per poco tempo. Le prove fondamentali affrontate daPrima di affrontare la ...