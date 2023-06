Oriana Marzoli inizia la nuova avventura | emozionante dedica per Daniele Dal Moro

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La modella originaria di Caracassi è tuffata nel nuovo reality: scatta subito laperDalDopo le ansie prime del debutto,ha ufficialmenteto laa L’Isola dei famosi in versione spagnola. La showgirl e seconda classificata del GF Vip 7 è sbarcata sull’isola dopo qualche ora antecedente all’evento trascorsa in hotel tra un dubbio e l’altro. La modella originaria di Caracas ha fatto il classico tuffo di rito, anche se la suaa Superviventes sarà limitata a un’ospitata di qualche giorno, visto che non sarà una concorrente a tutti gli effetti, a differenza di quanto accaduto qualche anno fa. In collegamento con lo studio di ...

Nuova avventura nei reality spagnoli per, che nelle passate ore è ufficialmente sbarcata a Supervivientes , la versione spagnola della nostrana Isola dei Famosi. Se infatti in Italia l'Isola condotta da Ilary Blasi si è ...Del resto anche gli ' Oriele' ,e Daniele Dal Moro , sembravano spacciati, e invece sono tornati assieme, finendo sulla copertina del settimanale Chi.è pronta per tornare in Honduras e fare una sorpresa ai concorrenti del reality show (di cui è opinionista in Spagna ), ' Supervivientes '. La modella venezuelana si è preparata a lungo,...

Edoardo Donnamaria, la frecciatina a Oriana Marzoli: e Daniele Dal Moro fa da paciere con Antonella Fiordelisi leggo.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...La bella e giovane Oriana Marzoli, seconda classificata al Grande Fratello Vip, sbarca ufficialmente all'isola dei famosi versione spagnola ...