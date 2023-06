Oriana Marzoli il video del tuffo all’Isola dei Famosi Spagna e la dedica d’amore a Daniele

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dopo il debutto pieno di ansie,ha finalmente iniziato la sua avventura a L’Isola dei, il messaggioper il fidanzato e le sue aspettative per le prove del programmi Dopo aver trascorso alcune ore in un hotel piena di dubbi ed emozioni,, la showgirl e seconda classificata del GF Vip 7, ha finalmente sbarcato sull’isola di L’Isola deiin versione spagnola. Nonostante non sia una concorrente a tutti gli effetti, la modella originaria di Caracas avrà un ruolo limitato come ospite per alcuni giorni, diversamente da quanto accaduto in passato. Prima di tuffarsi in acqua dall’elicottero,ha voluto salutare i suoi cari in collegamento con lo studio di Supevivientes, tra cui il suo fidanzato ...