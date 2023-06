Oriana Marzoli a Supervivientes | gesto per Daniele e reazione VIDEO

(Di mercoledì 14 giugno 2023)ha deciso di cimentarsi in una nuova esperienza. L'influencer, infatti, è stata chiamata nell'Isola dei Famosi spagnola per ricoprire i panni di «fantasma del passato». Nella scorsa puntata di, infatti, la giovane si è lanciata dall'elicottero ed ha cominciato ufficialmente questa nuova avventura. Prima di gettarsi in mare, però, la ragazza ha voluto fare una dedica aDal Moro. Quest'ultimo, ovviamente, era collegato in diretta per seguire il tutto ed ha reagito in modo piuttosto piacevole. Inoltre, ha svelato anche dei commenti fatti dache i telespettatori non conoscevano. La dedica didurante lo sbarco aIl reality show spagnolo, ...

Nuova avventura nei reality spagnoli per, che nelle passate ore è ufficialmente sbarcata a Supervivientes , la versione spagnola della nostrana Isola dei Famosi. Se infatti in Italia l'Isola condotta da Ilary Blasi si è ...Del resto anche gli ' Oriele' ,e Daniele Dal Moro , sembravano spacciati, e invece sono tornati assieme, finendo sulla copertina del settimanale Chi.è pronta per tornare in Honduras e fare una sorpresa ai concorrenti del reality show (di cui è opinionista in Spagna ), ' Supervivientes '. La modella venezuelana si è preparata a lungo,...

Oriana Marzoli fa una dedica a Daniele Dal Moro a Supervivientes Novella 2000

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...La bella e giovane Oriana Marzoli, seconda classificata al Grande Fratello Vip, sbarca ufficialmente all'isola dei famosi versione spagnola ...