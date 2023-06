Oppositrice del regime | esiliata da un regime che sfida la nostra stessa esistenza la scrittrice iraniana conclude la trilogia cominciata con una pericolosa ribellione

(Di mercoledì 14 giugno 2023) «Ti annusano la bocca nel caso tu abbia detto “Ti amo” Ti annusano il cuore: sono tempi strani, mia cara Fustigano l’amore ai posti di blocco Nascondiamo l’amore nel ripostiglio. In questo vicolo cieco Alimentano il fuoco Bruciando canti e poesie Non azzardarti a pensare: son tempi strani, mia cara». Azar Nafisi,, vive negli Stati Uniti. Insegnante di Letteratura Inglese all’Universita? di Teheran, e? stata espulsa per non aver rispettato le norme sull’abbigliamento.del, nel celebre Leggere Lolita a Teheran racconta come, a rischio della vita, ha organizzato in casa un seminario clandestino di lettura di testi occidentali. (Press Office) Azar Nafisi, autrice del best seller Leggere Lolita a Teheran, usa le parole del poeta Ahmad Shamlu per spiegare l’Iran di ...

Abbonati per leggere anche Leggi anche Un'indaginemedia indipendente Proekt prova a far luce ... l'russa di Putin avvelenata con metalli pesanti ...La Loiseau, la più ferocedi Orban ha appena liquidato il famoso scandalo Qatargate relativo alla corruzione all'internoParlamento Europeo. Loiseau definisce il Qatargate come un'...Ne ha avuto Daria Kasatkina, russa, omosessuale,di Putin, dichiaratamente contraria ... Validare il concetto che anche il peggiore dei "nostri" è miglioremigliore dei "loro". In questa ...

Rosy Bindi: «Lutto nazionale scelta inopportuna» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Berlusconi: Fratoianni, 'lutto nazionale scelta eccessiva' 'Camere ferme addirittura per una settimana, non è un po' eccessivo' Di: Adnkronos Roma, 13 giu. (Adnkronos) - 'Ma non è un po’ eccessivo C ...Giusti i funerali di Stato, non il lutto nazionale per Silvio Berlusconi. È quanto sostiene Rosy Bindi, ex ministra ed esponente del Partito Democratico, grande oppositrice dell’ex premier e leader di ...