ONU | 110 mln di sfollati | determinanti guerre e climate change

L'invasione russa dell'Ucraina, i conflitti in Siria e in Sudan, le crisi alimentate dal climate change hanno spinto circamilioni di persone a sfollare a causa delle conseguenti persecuzioni, violenze, violazioni dei diritti umani. A dichiararlo è stata l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), in un ......milioni di persone in fuga nel 2022: il rapporto Unhcr Nell'analisi annuale Global Trends in Forced Displacement l'agenzia dell'per i rifugiati ha riscontrato che alla fine del 2022 il ...... ha dichiarato oggi l'UNHCR, l'agenzia dell'per i rifugiati. Il principale rapporto annuale ... spingendo il numero totale delle persone in fuga a un valore stimato dimilioni fino al maggio ...

Migranti, Onu: 110 milioni costretti a fuggire nel 2022, è record TGCOM

La crisi climatica è un’emergenza umanitaria. L’allarme è stato lanciato anche dall’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per… Leggi ...Il totale globale comprende 62,5 milioni di sfollati interni, 35,3 milioni di rifugiati, 5,4 milioni di richiedenti asilo e altri 5,2 milioni che necessitano ...