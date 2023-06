Onana | non è finita | Spingere sull' assegno | all' Inter esplode il caso

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In via della Liberazione, indi un'offerta 'monstre' si lascerebbe andare a malincuore il portiere camerunese, è riportatoe pagine de La Gazzetta dello Sport. 'Il sacrificio del portiere è ...

Insomma, al prezzo giustopartirà: la richiesta è altisonante, 70 milioni, ma anche con una decina di meno ci si potrebbe accordare'. Per Simone Inzaghi botto sul mercato dopo il City: "Un top ...c'è la necessità di cedere i big dopo gli introiti della Champions, anche se qualcuno potrebbe ... Uno dei maggiori indiziati, oltre a Brozovic, è: il camerunese è da tempo nel mirino del ...- Una plusvalenza che cammina, gioca e para. Possibile plusvalenza. Arrivato a parametro zero ... Per l'Interè sul mercato, ma se dovesse esserci la possibilità di fare una grande plusvalenza ...

Inter, da Onana a un nuovo acquisto: la strategia per la porta Calciomercato.com

Ad oggi non c’è stato alcun contatto ufficiale, o meglio concreto, con Giorgi Mamardashvili, o con chi ne cura gli interessi. Nonostante il portiere del Valencia sia stato indicato ...André Onana non è tra i giocatori cedibili per l’Inter, ma se dovesse arrivare l’offerta giusta potrebbero valutare la separazione dopo una sola stagione. In caso di addio, ai Leggi ...