Onana | in Inghilterra sicuri | il Chelsea si defila Scelta chiara di Pochettino

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Sembrano destinate a spegnersi le voci legate a un eventuale trasferimento di Andrédall'Inter al. A riportarlo è Sky Sports UK, che sottolinea unadel nuovo allenatore MauricioIN PORTA – Potrebbe raffreddarsi la pista che porterebbe Andrédall'Inter al. Secondo le notizie che arrivano da Sky in, infatti, Mauricioavrebbe le idee chiare per la porta. Il nuovo tecnico dei blues, infatti, vuole puntare forte su Kepa Arrizabalaga, dando di fatto un'altra chance all'estremo difensore spagnolo reduce da alcune stagioni non esattamente esaltanti nel club londinese.

L'attaccante belga tornerà income da accordo preso un anno fa (era tornato in nerazzurro in prestito secco per una stagione) e ha appena rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro all'...Futuro disarà al Chelsea Va detto che le ultime indiscrezioni provenienti dall'raffreddano non poco la pistaper i londinesi. Stando a 'Sky Sports', Pochettino avrebbe in ...... che avrà il compito di riportare i Blues a lottare per vincere il titolo in. Dopo aver ...- Oltre a un nuovo numero 9, il Chelsea è a caccia di un nuovo numero 1. Un portiere, un ...

Al centro di tutto la situazione di Romelu Lukaku: l'attaccante belga vuole restare a Milano ma i due club devono trovare una quadra per far tornare i conti. Lukaku è in prestito secco, senza obbligo ...Sono tantissimi gli intrecci di mercato tra Inter e Chelsea. Archiviata l’amara sconfitta nella finale di Champions contro Manchester City (1-0 a Istanbul, il 10 giugno), il club di ...