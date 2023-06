Omicidio Senago | domani al via analisi su pc di Impagnatiello e Giulia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Milano, 14 giu. (Adnkronos) -mattina verrà conferito "l'incarico peritale per l'estrazione delle copie forensi dei dispositivi informatici" in possesso di Alessandroe diTramontano (all'appello manca ancora il suo cellulare) sequestrati nell'abitazione di, alle porte di Milano, dove il 27 maggio la 29enne incinta al settimo mese è stata uccisa con 37 coltellate dal compagno. Al conferimento saranno presenti i legali delle parti, tra cui l'avvocato Giovanni Cacciapuoti che tutela gli interessi della famiglia della vittima. Un accertamento che si inserisce nella già lunga serie discientifiche che i carabinieri stanno compiendo fin dal ritrovamento del corpo senza vita die che dovranno dare risposte sul coltello usato e sulla dinamica ...

... tra cui tre pc e un tablet, sequestrati nella casa di, nel Milanese, dove il 27 maggio è ... tra cui ciò che è accaduto prima dell', per verificare se è stato premeditato (da qui l'...... la consulente immobiliare di 29 anni, incinta di sette mesi, uccisa lo scorso 27 maggio in casa adal compagno e convivente Alessandro Impagnatiello , in carcere con le accuse di...VEDI ANCHEGiulia Tramontano, una scultura di sabbia per ricordarla Poi, rivolgendosi ... una a Genova, l'altra a, nel Milanese: "Ti prendevo in giro e dicevo: 'Giulia, tu hai sempre un ...

Senago, omicidio di Giulia Tramontano, Vittorio Feltri: "Impagnatiello non è un mostro" Il Notiziario

Nella notte tra sabato 28 maggio e domenica 29 maggio la telecamera di sorveglianza di una casa di via Novella a Senago (MI) riprende Alessandro Impagnatiello mentre esce dal corsello dei garage e si ..."Cara Giulia, è difficile per me stare qui oggi e trovare le parole giuste. Mi sento incredibilmente vuota. Solo il dolore della tua perdita mi fa sentire che il mio cuore batte ancora. E che agonia" ...