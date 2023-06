Omicidio Giulia Tramontano | lo straziante messaggio della sorella Chiara | “Potevamo fare di più?”

(Di mercoledì 14 giugno 2023), loA due giorni dai funerali di, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, laha pubblicato unosul suo profilo Facebook rivolgendosi direttamente alla ragazza. “È difficile per me stare qui oggi e trovare le parole giuste. Mi sento incredibilmente vuota. Solo il doloretua perdita mi fa sentire che il mio cuore batte ancora. E che agonia. Sapere di essere rimasti qui senza te e Thiago, ergastolani del tempo e del dolore, barcollanti nel buio del futuro ed ...

Alessandro Impagnatiello , compagno die padre del piccolo Thiago, dopo aver messo in scena una farsa ha, infatti, confessato l'. 'Cara, è difficile per me stare qui oggi e ...Il sostituto procuratore della Repubblica,Sbocchia, ha chiesto l'archiviazione per 28 fra medici e infermieri dell'ospedale 'San ... in un primo momento, per l'ipotesi di reato di...Ti prendevo in giro e dicevo: ', tu hai sempre un problema. Ma io ho sempre la soluzione'. Eccetto questa volta, perché eravamo troppo umani per avere la forza di sconfiggere il male' scrive ...

Omicidio Giulia Tramontano: il VIDEO che inchioda il fidanzato Alessandro Impagnatiello iLMeteo.it

Come è morta Liliana Resinovich E quando I segni di violenze sul suo corpo sono accidenti o causati da terzi Le nuove indagini puntano a ..."Cara Giulia, è difficile per me stare qui oggi e trovare le parole giuste. Mi sento incredibilmente vuota. Solo il dolore della tua perdita mi fa sentire che il mio cuore batte ancora. E che agonia" ...