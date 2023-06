Omicidio di Morengo | Sandra Fratus condannata a 21 anni per avere ucciso il convivente

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Bergamo. Ventunodi carcere. Questa la sentenza dei giudici per, la 51enne ritenuta colpevole dell’di Ernest Emperor Mohamed, 30, il compagno nigeriano accoltellato il 26 novembre 2022 aal termine dell’ennesima lite. Accolta in pieno, dunque, la richiesta del pm Emma Vittorio.

Vittima dell'omicidio è Ernest Emperor Mohamed, trentenne nigeriano con cui la donna viveva a Morengo. Una relazione burrascosa, che negli ultimi tempi prima dell'omicidio era andata via via sempre peggiorando. L'esito di un disperato tentativo di difendersi dal compagno che, più volte in passato, l'aveva picchiata: così ha intenzione di presentare la difesa di Sandra Fratus l'omicidio del compagno, colpito con una coltellata al termine di una lite la sera del 26 novembre 2022. Un unico colpo al cuore, che non ha lasciato scampo a Ernest.

