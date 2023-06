Olanda-Croazia | programma e telecronisti Sky e TV8 semifinale Nations League

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ile isu Sky e TV8 di, match valido per ladella2022/2023. I padroni di casa oranje sfidano i croati in una sfida che mette in palio l’atto conclusivo della competizione Uefa giunta alla sua terza edizione. Il giorno dopo, poi, ecco sfidarsi Italia e Spagna, che sapranno già chi affronteranno domenica. Chi vincerà al De Kuip di Rotterdam? Si parte alle ore 20.45 di mercoledì 14 giugno.sarà visibile su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8 con la telecronaca di Federico Zancan e Lorenzo Minotti. SportFace.

Conclusa la stagione per i club, i calciatori tornano in campo per affrontare gli impegni con le rispettive Nazionali. Allo stadio de Kuip andrà in scena il match tra, valevole per la prima semifinale della UEFA Nations League 2022/2023 . Gli Orange vogliono dimostrare di essere tornati ad altissimi livelli e cercheranno di staccare il pass per la ...Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 14 giugno 2023: in campo, si giocano anche le gare di qualificazione all'African Nations Cup Si torna a parlare di nazionali in particolare per la Final Four della UEFA Nations League . Mercoledì 14 giugno di ......

fino a questo appuntamento che vede già in campo stasera Olanda e Croazia nella prima semifinale (ore 20.45, diretta Tv8 e Sky). Domani tocca agli azzurri contro la Spagna in una delle grandi ...La Final Four di Nations League 2023 è pronta ad aprire i propri battenti. Lo farà domani sera alle ore 20.45 con l'Olanda che sfiderà la Croazia allo stadio di Rotterdam. Una sfida che si annuncia qu ...