Olanda-Croazia LIVE 1-0 | finisce il primo tempo – INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Al De Kuip, il match valido per le semifinali di Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl De Kuip di Rotterdam,si sfidano nella prima delle due semifinali di Nations League. Sintesi1-0 1? Si comincia – Partita la semifinale. 5? Prime fasi di studio – Le due squadre fanno girare molto il pallone in cerca di varchi per attaccare. 16?cartellino della gara – Ammonito Kovacic. 23? Ci prova la– Tentativo di Modric, murato però dalla difesa. 24? Giallo per Pasalic – Intervento in gioco pericoloso del centrocampista su Aké. 30? Kramaric a giro – Tentativo delicato dell’attaccante, palla che termina alta. 31? ...