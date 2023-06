Oggi l'addio a Silvio Berlusconi. Funerali di Stato in Duomo a Milano

La7.it -pomeriggio in Duomo a Milano i funerali di Stato per Silvio Berlusconi , morto due giorni fa all'età di 86 anni. Giornata di lutto nazionale e stop per una settimana ai lavori del ..., in una giornata di lutto nazionale, l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi con i funerali di ... Prevista ovviamente una diretta tv per l'al presidente di Forza Italia e patron Mediaset. Come ...Ma questa è un'altra faccenda: gli imbarazzi attuali dimostrano - al contrario di due anni fa dopo l'di Gattuso - che De Laurentiis era rimasto fermo, convinto che alla fine Spalletti sarebbe ...

Addio a Silvio Berlusconi: oggi la camera ardente aperta solo ai familiari e agli amici più stretti - Aggiornamento del 13 Giugno delle ore 21:51 - Aggiornamento del 13 Giugno delle ore 21:51 RaiNews

Berlusconi funerali, la diretta - Milano si prepara a dare l'addio a Silvio Berlusconi con i funerali di Stato che si terranno oggi alle 15 in Duomo e saranno celebrati ...Handanovic saluterà e qualora contemporaneamente desse l’addio Onana, diretto a Stamford Bridge, partirebbe l’inseguimento a uno fra Vicario e Sommer. Brozovic lascerà la Pinetina solo se sarà lui a ...