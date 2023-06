Giocatore di personalità (da tre stagioni è anche capitano del suo club),affidabile, era entrato nel mirino dei giallorossi anche qualche anno fa, ai tempi di Gianluca Petrachi come ds ...... il vero grandedella prossima annata. Per farlo servirà anche mantenere competitiva la ... Per ill'Inter vuole 60 milioni di euro e ha già ricevuto una manifestazione di interesse ...... dice così: 'Come si sa, a me è sempre piaciuta la mentalità offensiva e penso che ilsia ... 'L'è diventare una realtà in Serie A'. La gente ride. E fa male. Potremmo scrivere un'...

Obiettivo portiere: la Roma alza il pressing anche su Cakir La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Lazio, casting portieri: chiamato Audero, rispuntano Cragno e… Il tifoso della Roma. Ecco i nomi della lista di Sarri per il ruolo di vice Provedel Come riporta Il Messaggero, l’obiettiv ...Ieri pomeriggio summit tra l'allenatore, il presidente Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio per pianificare il mercato e rinforzare la squadra ...