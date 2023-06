Nuti | Ornella Muti | ”La sua è stata vita spezzata | per fortuna l’hanno protetto”

... e dove inserisce nel cast un altro, Giovanni, il fratello, che gli sarà accanto in tutte le ... " Stregati ", in cui sceglie nuovamenteMuti, con la quale comincerà una storia d'amore che ...Stregati Stregati è il terzo film come regista e interprete di Francesco, girato semrpe al fianco diMuti. Il protagonista è Lorenzo , un Dj di Genova che lavora in una radio locale, ...... che consono riuscite a toccare nuovi tasti interpretativi e ad aggiungere ai loro curriculum ruoli unici e indimenticabili: Barbara De Rossi e Giuliana De Sio,Muti e Clarissa Burt, ...

Nuti, Ornella Muti: ''La sua è stata vita spezzata, per fortuna l'hanno ... Adnkronos

Nato a Firenze nel 1955, Nuti si trasferisce presto a Prato dove si diploma come ... una commedia romantica che lo vede anche interprete accanto a Ornella Muti. Il film lo consacra come uno dei volti ...“Francesco Nuti lascia il segno di una comicità appartata e indifesa, mai invadente, fatta di generosità e momenti di tenerezza, segnata anche dalla ...