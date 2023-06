Nuovo pacchetto di aiuti USA all' Ucraina | 325 milioni di dollari pronti ad essere messi in campo

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 14 giugno 2023) UndiUsa all'. Secondo New York Times che ha citato alcune fonti del Pentagono, gli Stati Uniti d'America sonoad aiutare gli ucraini con ulteriori 325di. L'annuncio verrà dato nelle prossime ore in forma ufficiale. Tutto questo avviene nel momento in cui Lloyd Austin, capo del Dipartimento di Difesa, si prepara a volare direzione Bruxelles per...