Nuovo allenatore Napoli | svolta Galtier | importante notizia sul PSG

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Christopheè un nome forte per la prossima panchina del, ci sono importanti notizie relative al PSG. Continua la ricerca da parte delper unche possa prendere il posto di Luciano Spalletti. Sono tanti i tecnici contattati dal presidente Aurelio De Laurentiis, tra questi pare ci sia anche l’del PSG, Christophe. Il mister campione di Francia, però, pare non sia destinato a restare a Parigi, visto che il club di Al-Khelaifi è in trattativa con Julian Nagelsmann, altroche piace agli azzurri. Avvocati a lavoro,si sta per liberare dal PSG Le leggi francesi non permettono di tenere sotto contratto due allenatori contemporaneamente, come invece accade in Italia. ...