Nuovo allenatore Napoli | Fonseca rompe il silenzio | «A Lille sto bene | resto qui»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ilcontinua la ricerca delha rifiutato l’offerta, ma la lista di candidati rimane lunga e variegata. NOTIZIE CALCIO. Ilcontinua la sua ricerca per undopo la partenza di Luciano Spalletti. La lista di candidati sembrava lunga e variegata, ma due nomi importanti si sono già autoesclusi: Pauloe Paulo Sousa. Paulo, exdella Roma e uno dei nomi più accostati alla panchina azzurra, ha annunciato che rimarrà a. Durante l’ultima conferenza stampa,ha espresso la sua felicità nel vivere in Francia e ha elogiato la squadra, i tifosi e la città. “Mi trovo benissimo qui a ...

Il regista è il nostro, lo sceneggiatore è il d.s. Polito, io sono il produttore . De ... Bari resta in Serie B; ma anche l'Astronave resta lì, e tra poco inizia uncampionato. Matteo ...Il 54enne, subentrato a Mauro Lustrinelli nel luglio del 2022, diventerin Super League del Winterthur, recentemente separatosi daltecnico del Grasshopper Bruno Berner. La mia ...Insieme a Steijn arriva anche Said Bakkati come vice -

De Laurentiis: 'Nuovo allenatore Il Napoli è in buone mani, state sereni. Faremo un buon campionato' Calciomercato.com

Rinnovi Lazio - Le ultime novità sulle trattative che potrebbero portare ai rinnovi di Zaccagni, Pedro, Milinkovic-savic e Felipe Anderson ...Il Napoli cerca un nuovo allenatore e al momento sono tre le piste battute da Aurelio De Laurentiis. Tra queste c'è anche Rudi Garcia ...