Nuovi outfit in versione mini me per l’estate 2023 di Prenatal

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 14 giugno 2023)è sempre più vicina e Prénatal presenta ime: divertenti e giocosi, uniscono piccoli e grandi anche nel look. Un tuffo nel colore tra costumi e completi perfetti per una passeggiata sulla spiaggia. Per bimbe e mamme, il costume è lilla con fantasia tropicale allover e il tocco romantico delle rouches. Per le più piccole (baby 3-36 mesi) laè intera con spalline incrociate sul retro, per le più grandi (kid 2-10) c’è invece il due pezzi, con fascia arricciata per la parte superiore. Il modello della mamma presenta invece un bikini in morbida lycra e ampio scollo tondo. Sopra, per un look comodo e impeccabile, si può abbinare l’abito in jersey lilla con la stessa fantasia del costume. Ampio e confortevole, presenta spalline fini, bordi e rouches all’estremità in tinta ...