Nubifragio a Roma | 80 persone restano bloccate in un maneggio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Evacuazione con mezzi anfibi e gommoni, sono tutti in buone condizioni Il maltempo si abbatte sue circa 80in un. Dalle ore 17,50 i Vigili del Fuoco stanno infatti intervenendo, con mezzi anfibi e gommoni, presso il Salaria Horse Club. Si tratta per lo più di genitori e bambini rimasti bloccati all’interno del circolo di equitazione a causa dell’allagamento delle strade a ridosso del circolo, causato dal nuovoche ha colpito la Capitale. Sono tutti in buone condizioni. Il maltempo si abbatte da ore sulla capitale. Sono stati circa 200 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di, tra il tardo pomeriggio di ieri fino alle prime ore del mattino di oggi. ”Bisogna essere seri e non confondere le bombe d’acqua ...

Qui stiamo parlando di 60mm di acqua in 90 minuti'', ha detto il sindaco diRoberto Gualtieri, ospite di Rete Oro, sulche ha colpito ieri. ''Abbiamo già avviato interventi ma ...leggi anche Maltempo,. Danni e allagamenti nel Centro Italia Previsti forti temporali sulla montagna romagnola In Toscana rimane attivo il codice giallo per rischio idrogeologico e ...Bomba d'acqua suoggi 14 giugno 2023 Secondo le informazioni raccolte dalla nostra Redazione oggi a, mercoledì 14 giugno 2023, in circa due ore sono caduti oltre 118mm di pioggia (dati stazione Meteo LazioTufello), una sorta di 'record' soprattutto considerando la stagione. Per ciò che ...

Ottanta persone, tra cui diverse decine di bambini e i loro genitori, sono intrappolati, con i loro animatori, nel centro estivo del Salaria Horse club a Fidene, a Roma. La struttura è circondata dall ...Meteo - Forte maltempo ha investito la Capitale nelle scorse ore, diversi i disagi e gli allagamenti, chiuso un sottopasso ad Acilia: i dettagli ...