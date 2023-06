Nubifragi a Roma | allagamenti e disagi

Violentihanno provocato allagamenti e forti disagi per i cittadini che si sono trovati a dover attraversare fiumi di acqua. Traffico in tilt.Ieri ai Vigili del Fuoco hanno effettuato circa cento interventi nella periferia sud est ... Non esclusi ancora una volta locali, allagamenti, grandinate e improvvise violente raffiche ......- #Luceverde pic.twitter.com/FNe9gk6lWt Luceverde(@LuceverdeRoma) June 13, 2023 Tante le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi pericolanti. Previsti altrinelle ...

A Roma pioggia senza fine. Ancora nubifragi: allagamenti e disagi in città RomaToday

Anche nel pomeriggio di oggi, mercoledì, l'instabilità ha bersagliato gran parte del Lazio, compresa Roma. Come ieri anche nella giornata odierna violenti temporali e nubifragi hanno creato allagament ...Per il secondo pomeriggio di fila la Capitale è stata colpita da ondate di forte maltempo. Violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e forti disagi per i cittadini che si sono trovati a dover ...